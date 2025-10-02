Ankara’da iki katlı binada yangın: 2 kişi dumandan etkilendi

Olay, Ankara'nın Elmadağ ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan iki katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, binadaki elektrik şebekesinde meydana gelen kısa devre sonucu yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

İKİ KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, binada bulunan iki kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen iki kişi ambulansta tedavi edilirken, yangına ilişkin inceleme başlatıldı.