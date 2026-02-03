Ankara’da inşaat alanında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

Olay, Ankara'nın Yenimahalle ilçesine bağlı Macun Mahallesi'nde bulunan inşaat alanında meydana geldi. İddiaya göre, sahada çalışma yapıldığı sırada yaşanan toprak kayması sonucu Suriyeli uyruklu Abdullah Ahmed El Selim (35) göçük altında kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu göçük altından çıkarılan El Selim'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

ŞANTİYE ŞEFİ GÖZALTINDA

Acı olayın ardından bölgede güvenlik önlemleri alınırken, savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında şantiye şefinin gözaltına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.