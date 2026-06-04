Ankara’da kaçakçılara darbe! Araçtan çıkanlar şaşkına çevirdi! Ünlü markaların taklitleriyle ticaret yapıyorlardı! 3 gözaltı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, U.A. ve V.K.A. isimli şüphelilerin ünlü markalara ait gözlük ve kol saatlerini kaçak yollarla ülkeye getirerek satışını yaptığı belirlendi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Yenimahalle İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 2 bin 361 adet gözlük ile 2 bin 860 adet kol saati ele geçirildi.

ARAÇTAN 1250 KARTON KAÇAK SİGARA ÇIKTI

Öte yandan Etimesgut İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen başka bir operasyonda ise F.K. isimli şüphelinin aracında arama yapıldı. Aramada 1250 karton kaçak sigara ile 135 bin adet içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.

3 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Operasyonlarda ele geçirilen kaçak ürünlere el konulurken, gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. Jandarma ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.