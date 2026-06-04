Haberler Yaşam Haberleri Ankara’da kaçakçılara darbe! Araçtan çıkanlar şaşkına çevirdi! Ünlü markaların taklitleriyle ticaret yapıyorlardı! 3 gözaltı
Giriş Tarihi: 4.06.2026 17:11

Ankara’da kaçakçılara darbe! Araçtan çıkanlar şaşkına çevirdi! Ünlü markaların taklitleriyle ticaret yapıyorlardı! 3 gözaltı

Ankara'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında baskın yapılan yerlerden adeta depo çıktı. Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda 2 bin 361 gözlük, 2 bin 860 kol saati, 1250 karton kaçak sigara ve 135 bin doldurulmuş makaron ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Nazrin MALİKOVA Nazrin MALİKOVA
Ankara’da kaçakçılara darbe! Araçtan çıkanlar şaşkına çevirdi! Ünlü markaların taklitleriyle ticaret yapıyorlardı! 3 gözaltı
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Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, U.A. ve V.K.A. isimli şüphelilerin ünlü markalara ait gözlük ve kol saatlerini kaçak yollarla ülkeye getirerek satışını yaptığı belirlendi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Yenimahalle İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 2 bin 361 adet gözlük ile 2 bin 860 adet kol saati ele geçirildi.

ARAÇTAN 1250 KARTON KAÇAK SİGARA ÇIKTI

Öte yandan Etimesgut İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen başka bir operasyonda ise F.K. isimli şüphelinin aracında arama yapıldı. Aramada 1250 karton kaçak sigara ile 135 bin adet içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.

3 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Operasyonlarda ele geçirilen kaçak ürünlere el konulurken, gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. Jandarma ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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Ankara’da kaçakçılara darbe! Araçtan çıkanlar şaşkına çevirdi! Ünlü markaların taklitleriyle ticaret yapıyorlardı! 3 gözaltı
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