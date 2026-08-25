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Giriş Tarihi: 25.08.2026 17:23

Ankara’da kaçakçılık operasyonu! 18 şüpheli hakkında adli işlem

Ankara’nın Yenimahalle, Etimesgut, Sincan ve Kahramankazan ilçelerinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda, piyasa değeri ve niteliği bakımından dikkat çeken miktarda kaçak tütün ve tütün mamulü ele geçirildi.

SENA UYANER SENA UYANER
Ankara’da kaçakçılık operasyonu! 18 şüpheli hakkında adli işlem
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Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda, Ankara'nın Yenimahalle, Etimesgut, Sincan ve Kahramankazan ilçelerinde 24 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilen çalışmalarda ekipler; 36 bin 330 paket sigara, 4 bin 811 adet puro, 2 bin adet nikotin sakızı, 1.180 adet elektronik sigara, 1.000 adet tıbbi ilaç ve 244 kilogram tütün ele geçirdi. Operasyon kapsamında 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile Türk Ceza Kanunu'nun 187. maddesi kapsamında adli işlem başlatıldı.

"ÇALIŞMALARIMIZ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜLECEK"

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kent genelinde halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#ANKARA

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Ankara’da kaçakçılık operasyonu! 18 şüpheli hakkında adli işlem
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