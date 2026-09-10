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Giriş Tarihi: 10.09.2026 23:00

Ankara’da kaçakçılık operasyonu: 21 milyon liralık kaçak mala el konuldu!

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) tarafından yapılan kaçakçılık operasyonunda, 21 milyon 10 bin lira değerindeki kaçak mala el konuldu. 4 kişi hakkında ise işlem yapıldı.

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İHA
Ankara’da kaçakçılık operasyonu: 21 milyon liralık kaçak mala el konuldu!
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, Çankaya ve Yenimahalle ilçelerinde bugün yapılan çalışmalar sonucunda; 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet ve TCK 186 Sayılı Kanununa Muhalefet suçlarından 4 şahsa işlem yapıldığı öğrenildi. Bu işlemler sırasında; 16 bin kilogram muhtelif gıda, 100 bin adet gıda paketi, 200 paket sigara, 168 adet cep telefonu aksesuarı, 50 adet elektronik sigara ve 11 adet cep telefonu olmak üzere toplam 116 bin 429 ürün ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin tahmini piyasa değerinin 21 milyon 10 bin lira olduğu öğrenildi.

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Ankara’da kaçakçılık operasyonu: 21 milyon liralık kaçak mala el konuldu!
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