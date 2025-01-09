Ankara’da kafeye silahlı saldırı: Polisin hızlı müdahalesiyle failler yakalandı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir kafeye yönelik düzenlenen silahlı saldırı, kısa süreli panik ve korku yarattı. Olay sırasında kafede bulunan vatandaşlar sağa sola kaçışırken, saldırganlar hızla olay yerinden uzaklaştı.

CİNAYET BÜRO EKİPLERİ HEMEN HAREKETE GEÇTİ

Saldırının ardından Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerine intikal ederek geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Güvenlik kameralarını detaylı incelemeye alan ekipler, saldırıda kullanılan aracın plakasını tespit etti ve şüphelilere ulaştı.

SİLAHLAR SAKLANDIKLARI YERDE BULUNDU

Soruşturmayı derinleştiren polis, saldırıda kullanılan ruhsatsız tabancaları şüphelilerin sakladığı bir açık alanda ele geçirdi. Ayrıca olay yerinde bulunan kovanlarla tabancalar arasında yapılan balistik incelemede tam eşleşme sağlandı. Şüphelilerin telefonlarında da saldırıyla ilgili mesajlaşmalar bulundu.

SUÇLARINI İTİRAF ETTİLER

Kısa sürede yakalanan ve adliyeye sevk edilen şüpheliler B.B. ve A.K., sorgularında suçlarını itiraf etti. Pişman olduklarını belirten zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANKARA POLİSİ SUÇLULARA GÖZ AÇTIRMIYOR

Polisin hızlı ve kararlı çalışması sayesinde olay aydınlatılırken, Ankara Emniyet Müdürlüğü vatandaşların huzur ve güvenliği için suçla mücadelesine aralıksız devam ediyor.