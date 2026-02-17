Ankara’da kamyonla 2 kız kardeşin ölümüne neden olmuştu: Davada rapor bekleniyor

Ankara'da kullandığı kamyonla iki kız kardeşin ölümüne sebep olan sürücü Murat Üneş hakkında 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Duruşmaya, tutuklu sanık Murat Üneş ile maktul Anıl Gülçür'ün çocukları ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti başkanı, olay yerinde gerçekleştirilen keşfe ilişkin bilirkişi raporunun henüz dosyaya ulaşmadığını belirterek, maktul Anıl Gülçür'ün kızı müşteki Beste Gülçür Kaplan ile oğlu müşteki Uğur Arman Gülçür'e söz verdi.

Müştekiler Beste Gülçür Kaplan ile Uğur Arman Gülçür, keşif mahallinde yapılan incelemelerde sanığa ait kamyonun olay sırasında okul yolundaki yaya geçidi üzerinde bulunduğunun ve kazanın yaya geçidinde gerçekleştiğinin açıkça görüldüğünü ifade ederek, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Müşteki avukatı, keşif mahallinde yapılan incelemelerde olayın bilinçli taksir kapsamında değil, olası kast çerçevesinde gerçekleştiğinin değerlendirildiğini savunarak, mahkemeden sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Söz verilen sanık Murat Üneş, önceki beyanlarını yineleyerek mahkemeden tahliyesini istedi. Sanık avukatları ise müvekkillerinin kaçma ya da delilleri karartma ihtimali bulunmadığını, bilirkişi raporunun henüz dosyaya girmediğini vurgulayarak, adli kontrol hükümleri uygulanmak suretiyle tahliyesine karar verilmesini talep etti. Görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, bilirkişi raporunun dosyaya sunulmasının beklenmesini ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

BİLİRKİŞİ RAPORU BEKLENECEK

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, bilirkişi raporunun beklenmesine karar vererek sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Duruşmayı 4 Mayıs'a erteledi.