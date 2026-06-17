Ankara’da kamyonla 2 kız kardeşin ölümüne neden sanığa 6 yıl hapis cezası

Ankara'da kullandığı kamyonla iki kız kardeşin ölümüne sebep olan sürücü Murat Üneş hakkında 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Duruşmaya, önceki celse tahliye edilen ancak başka bir dosya kapsamında tutuklu bulunan sanık Murat Üneş, maktul Anıl Gülçür'ün kızı, aile yakınları ve taraf avukatları katıldı. İddia makamının önceki duruşmada açıkladığı esas hakkındaki mütalaasını hatırlatan mahkeme başkanı, sanık Murat Üneş'e son savunmasını yapması için söz verdi.

"KEŞKE BÖYLE BİR ŞEY YAŞANMASAYDI"

Sanık Üneş savunmasında, olay nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu ifade ederek, "Keşke böyle bir şey yaşanmasaydı. Çok üzgünüm." dedi. Ardından söz alan sanık müdafileri, dosyada yer alan bilirkişi raporlarına katılmadıklarını belirterek müvekkillerinin lehine değerlendirme yapılmasını ve alt sınırdan ceza verilmesini talep etti. Müşteki vekili ise esas hakkındaki mütalaaya ilişkin itirazlarını yazılı olarak mahkemeye sunduklarını, sanığın gerekli tedbirleri almadığını ve eyleminin taksir kapsamında değerlendirilemeyeceğini savundu. Müşteki avukatı, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Taraf beyanlarının ardından görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, önceki celse sunduğu esas hakkındaki mütalaasını tekrar ederek sanığın 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan cezalandırılmasını istedi.

6 YIL HAPİS

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Murat Üneş'i 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme ayrıca sanığın sürücü belgesine 3 yıl süreyle el konulmasına ve hakkında uygulanan yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirinin devamına hükmetti.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör