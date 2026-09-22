Ankara’da kan donduran olay: Apartman dairesinde dehşet! 2’si kardeş 3 kişinin sır ölümü…

3 KİŞİ CANSIZ HALDE BULUNDU

Adrese ulaşan ekiplerin dairede yaptığı kontrolde Mehmet B. ile kardeşler Mehmet Emre Ç. ve Enes Ç. tabanca ve bıçakla öldürülmüş halde bulundu. Olay yerinde güvenlik önlemi alan ekipler, detaylı inceleme yaptı. Olay yeri incelemesinin tamamlanmasının ardından 3 kişinin cansız bedenleri, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.