Ankara’da kan donduran olay: Apartman dairesinde dehşet! 2’si kardeş 3 kişinin sır ölümü…

Olay, akşam saatlerinde Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde Anadolu Mahallesi 500'üncü Sokak'taki bir apartman dairesinde meydana geldi. Daireden kavga ve silah sesleri geldiğini duyanların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
3 KİŞİ CANSIZ HALDE BULUNDU
Adrese ulaşan ekiplerin dairede yaptığı kontrolde Mehmet B. ile kardeşler Mehmet Emre Ç. ve Enes Ç. tabanca ve bıçakla öldürülmüş halde bulundu. Olay yerinde güvenlik önlemi alan ekipler, detaylı inceleme yaptı. Olay yeri incelemesinin tamamlanmasının ardından 3 kişinin cansız bedenleri, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.