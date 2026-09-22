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Giriş Tarihi: 22.09.2026 09:14 Son Güncelleme: 22.09.2026 09:33

Ankara’da kan donduran olay: Apartman dairesinde dehşet! 2’si kardeş 3 kişinin sır ölümü…

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde bir apartman dairesinden gelen kavga ve silah sesleri ekipleri harekete geçirdi. İhbar üzerine adrese giden polis ve sağlık ekipleri, aynı dairede 2’si kardeş 3 kişiyi tabanca ve bıçakla öldürülmüş halde buldu. Olayın ardından polis, cinayeti işleyen kişi ya da kişilerin belirlenmesi ve yakalanması için geniş kapsamlı soruşturma başlattı.

Nazrin MALİKOVA Nazrin MALİKOVA Yaşam
Ankara’da kan donduran olay: Apartman dairesinde dehşet! 2’si kardeş 3 kişinin sır ölümü…
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Olay, akşam saatlerinde Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde Anadolu Mahallesi 500'üncü Sokak'taki bir apartman dairesinde meydana geldi. Daireden kavga ve silah sesleri geldiğini duyanların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ CANSIZ HALDE BULUNDU

Adrese ulaşan ekiplerin dairede yaptığı kontrolde Mehmet B. ile kardeşler Mehmet Emre Ç. ve Enes Ç. tabanca ve bıçakla öldürülmüş halde bulundu. Olay yerinde güvenlik önlemi alan ekipler, detaylı inceleme yaptı. Olay yeri incelemesinin tamamlanmasının ardından 3 kişinin cansız bedenleri, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

POLİS ŞÜPHELİLERİN PEŞİNDE

Cinayeti işleyen kişi ya da kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, soruşturmayı çok yönlü olarak sürdürüyor.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#ANKARA #YENİMAHALLE

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Ankara’da kan donduran olay: Apartman dairesinde dehşet! 2’si kardeş 3 kişinin sır ölümü…
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