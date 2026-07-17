Ankara’da katliam gibi kaza! ABB’ye ait kamyonun freni boşaldı: 2 işçi hayatını kaybetti

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada 2 işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.