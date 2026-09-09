Ankara’da kayıp olarak aranıyordu: Cansız bedeni baraj gölünde bulundu

BARAJ GÖLÜNDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Bölgeye sevk edilen ekipler H.K.'nin 06 DGD 023 plakalı aracını kapıları kilitli ve kaputu açık halde Çubuk 1 Barajı Viyadüğü'nde buldu. Çalışmalarını aracın bulunduğu çevrede yoğunlaştıran ekipler, baraj gölü de dahil olmak üzere arama kurtarma faaliyetlerine devam etti. Ankara Emniyet Müdürlüğü Koruma Şubesine bağlı polis dalgıçlar sabah saatlerinde su yüzeyindeki H.K.'nin cansız bedenini buldu.