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Giriş Tarihi: 9.09.2026 11:08

Ankara'da kayıp olarak aranıyordu: Cansız bedeni baraj gölünde bulundu

Ankara'da saatlerdir kayıp olarak aranan 42 yaşındaki H.K'nın cansız bedenine Çubuk Baraj Gölü'nde ulaşıldı. Cesedi polis dalgıçlar tarafından sudan çıkarıldı. İlk incelemelerde cinayet izine rastlanmazken, H.K'nın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netleşecek.

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İHA Yaşam
Ankara’da kayıp olarak aranıyordu: Cansız bedeni baraj gölünde bulundu
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Ankara'da 42 yaşındaki H.K.'den saatlerce haber alamayan yakınları polise kayıp ihbarında bulundu. Ekiplerce yürütülen çalışmalarda H.K.'nin telefonunun en son Çubuk Barajı civarında sinyal verdiği belirlendi.

BARAJ GÖLÜNDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Bölgeye sevk edilen ekipler H.K.'nin 06 DGD 023 plakalı aracını kapıları kilitli ve kaputu açık halde Çubuk 1 Barajı Viyadüğü'nde buldu. Çalışmalarını aracın bulunduğu çevrede yoğunlaştıran ekipler, baraj gölü de dahil olmak üzere arama kurtarma faaliyetlerine devam etti. Ankara Emniyet Müdürlüğü Koruma Şubesine bağlı polis dalgıçlar sabah saatlerinde su yüzeyindeki H.K.'nin cansız bedenini buldu.

CESET ADLİ TIP KURUMUNA GÖTÜRÜLDÜ

H.K.'nin aracından 350 metre ilerisinde bulunan cesedinde yapılan ilk tespitlerde herhangi bir cinayet izine rastlanılmadığı ve intihar edebileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi. Olay yerinden incelemelerin ardından cesedi adli tıp kurumuna götürülen H.K.'nin kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ANKARA

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Ankara'da kayıp olarak aranıyordu: Cansız bedeni baraj gölünde bulundu
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