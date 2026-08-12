Ankara’da Kayra kız arkadaşının eski sevgilisi tarafından katledilmişti! Acılı anne feryat etti: ‘Kavgaya azmettirdi’

'KAVGAYA AZMETTİREN BİR ESKİ SEVGİLİ VAR'

Anne Emine Ataman, şüphelinin ölmüş olmasının davanın bittiği anlamına gelmediğini söyleyerek, "İntihar haberini aldık. Üzüldüğümü söyleyemeyeceğim ama sevinemedim de. Çünkü benim oğlumu geri getirmeyecek. Benim yüreğimin acısı dinmiyor. Katilin ölmüş olması bu davanın bittiği anlamına gelmiyor. Bu kavgaya azmettiren bir eski sevgili var, kavgayı başlatan bir baba var. Ben onların da adalet önünde yargılanmasını, hak ettikleri cezayı almalarını istiyorum. Benim oğlum onların kendi aralarındaki sorunlar yüzünden yok yere öldürüldü" diye konuştu.

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