Ankara’da kaza yapan araç bahçeye devrildi: 1 yaralı

Apartmanda yaşayan Aysim Özel, "Gece fren sesleri duyduk. Patlama sesine benzer sesler geldi ardından. Demir korkulukların üzerine çıkmış ve yan dönmüş bir araç gördük. Can kaybı olmamış ama çok korktuk. Kadınlar 'yardım edin' diye bağırıyordu. Birine boyunluk takmışlardı ve ambulansa götürüyorlardı" dedi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.