Ankara’da komşular arasında silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti

Olay, Çankaya ilçesi Şehit Cevdet Özdemir Caddesi 1346 Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, bina yöneticilerinden Ayhan Koç (58) ile komşusu Mehmet Tüm (58) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olay sırasında Mehmet Tüm'ün tabancayla Ayhan Koç'a ateş ettiği öne sürüldü. Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ayhan Koç'un hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından şüpheli Mehmet Tüm, polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürerken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.