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Giriş Tarihi: 6.08.2026 13:21 Son Güncelleme: 6.08.2026 13:40

Ankara’da komşular arasında silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti

Ankara’nın Çankaya ilçesinde iki komşu arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 58 yaşındaki Ayhan Koç yaşamını yitirirken, şüpheli gözaltına alındı.

SENA UYANER SENA UYANER
Ankara’da komşular arasında silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti
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Olay, Çankaya ilçesi Şehit Cevdet Özdemir Caddesi 1346 Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, bina yöneticilerinden Ayhan Koç (58) ile komşusu Mehmet Tüm (58) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olay sırasında Mehmet Tüm'ün tabancayla Ayhan Koç'a ateş ettiği öne sürüldü. Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ayhan Koç'un hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından şüpheli Mehmet Tüm, polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürerken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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Ankara’da komşular arasında silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti
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