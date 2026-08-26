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Giriş Tarihi: 26.08.2026 10:08

Ankara’da kömür yüklü TIR’da 1,5 kg esrar ele geçirildi: 2 şüpheli gözaltına alındı

Ankara’da kömür yüklü bir TIR ile uyuşturucu madde taşındığı yönünde ihbar alındı. Polis ekiplerince durdurulan TIR’da yapılan aramada 1,5 kilogram esrar ele geçirildi. Operasyon sonucunda TIR’da bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Ankara’da kömür yüklü TIR’da 1,5 kg esrar ele geçirildi: 2 şüpheli gözaltına alındı
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında, kömür yüklü bir tırla uyuşturucu madde taşındığı yönünde gelen ihbar üzerine ekipler tırı Altındağ ilçesinde durdurdu. TIR'da yapılan aramada 1,5 kilogram esrar ele geçirildi. Tırda bulunan iki şüpheli ise gözaltına alındı.

ÇUVALLARIN ARASINDA GİZLENMİŞ

Hassas burunlu köpekle yapılan aramada, kömür çuvallarının arasında gizlenmiş 1,5 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

#ANKARA

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Ankara’da kömür yüklü TIR’da 1,5 kg esrar ele geçirildi: 2 şüpheli gözaltına alındı
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