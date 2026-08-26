Ankara’da kömür yüklü TIR’da 1,5 kg esrar ele geçirildi: 2 şüpheli gözaltına alındı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında, kömür yüklü bir tırla uyuşturucu madde taşındığı yönünde gelen ihbar üzerine ekipler tırı Altındağ ilçesinde durdurdu. TIR'da yapılan aramada 1,5 kilogram esrar ele geçirildi. Tırda bulunan iki şüpheli ise gözaltına alındı.

ÇUVALLARIN ARASINDA GİZLENMİŞ

Hassas burunlu köpekle yapılan aramada, kömür çuvallarının arasında gizlenmiş 1,5 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.