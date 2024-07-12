Ankara’da kontrolden çıkan araç refüje uçtu: 2 yaralı 2 ölü!

Kaza, saat 03.00 sıralarında, Ankara- Eskişehir kara yolunda meydana geldi. Ankara'dan Polatlı ilçesine gitmek için yola çıkan Ömer Develioğlu'nun ilçeye 10 kilometre mesafede direksiyon kontrolünü yitirdiği 50 ADA 305 plakalı otomobil, refüje çarpıp takla attı.

Kazada, sürücü Develioğlu ve Hilal Kaya hayatını kaybederken, Serpil Ü.(19) ve Arda O. (19) yaralandı. Yaralılar, ihbarla bölgeye gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazada ölenlerin cenazeleri ise Polatlı Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Öte yandan sürücü Ömer Develioğlu'nun yaklaşık 1 ay önce sosyal medya hesabında, kaza yaptığı araçla görüntülerini paylaştığı görüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.