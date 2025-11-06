Ankara’da korku dolu anlar! İş yerinin yıkılma riski var: ASKİ’nin kanalizasyon çalışması esnafı mağdur etti

Ankara'nın Mamak ilçesi Kazım Orbay Mahallesi'nde Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 12 gündür kanalizasyon çalışması sürdürüyor. Onarım yapılan hat üzerinde dükkanı olan Necmettin Garip, dükkanını 6 gündür açamıyor. İş yerinin yıkılma riski olan Garip'in çalışmalar devam ettikçe dükkanında bulunun eşyalar etrafa saçılmaya devam ediyor.
4 KEZ ASKİ'YE, 2 KEZ KARAKOLA ŞİKAYETTE BULUNDUM
12 gündür dükkanının önünde ASKİ tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda mağdur olan Necmettin Garip, "12 gündür çalışma yürütülüyor burada ASKİ tarafından. 6 gündür dükkanıma giremiyorum. Müşterilerim giremiyor. Maddi zararım hat safhada zaten. Dükkan her gün saçılıyor. Şu an duvarlarımda dökülüyor. Aşağı depo komple gitmiş halde. Dört kere ASKİ'ye şikayette bulundum. İki kere Karakol'da şikayette bulundum. Ben zararımın karşılanmasını istiyorum" dedi.
"MADDİ ZARARIM DA HAT SAFHADA"
Uğradığı zarar karşısında tüm çabalarına rağmen sonuç alamayan Garip "ASKİ'ye gönderdiğimiz şikayette bana "Sonuçlandırılmış." diye mesaj geliyor. Cevap geliyor ama hiçbir şekilde sonuçlanmıyor. Hiçbir şekilde önlem alınmıyor. Personele gerekli önlemler alınması için tedbirler verilmiştir diye söyleniliyor. Başka da bir şey yapılmıyor. Sabah 10 tane şef geldi. Resim çektiler burada. Arabalarına binip gittiler. Hiçbiri ne elimi sıktı, ne geçmiş olsun dedi. Hiçbir şekilde hiçbir işimi de halletmediler. Gördüğünüz üzere maddi zararım da hat safhada. Buranın yapılması kaç gün sürecek? Benim dükkanımı açmam kaç gün sürecek? Herhangi bir açıklamada yok hiçbir şekilde açıklama yok. Kaç gün süreceğini hiç bilmiyoruz" dedi.