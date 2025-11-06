Ankara’da korku dolu anlar! İş yerinin yıkılma riski var: ASKİ’nin kanalizasyon çalışması esnafı mağdur etti

"MADDİ ZARARIM DA HAT SAFHADA"

Uğradığı zarar karşısında tüm çabalarına rağmen sonuç alamayan Garip "ASKİ'ye gönderdiğimiz şikayette bana "Sonuçlandırılmış." diye mesaj geliyor. Cevap geliyor ama hiçbir şekilde sonuçlanmıyor. Hiçbir şekilde önlem alınmıyor. Personele gerekli önlemler alınması için tedbirler verilmiştir diye söyleniliyor. Başka da bir şey yapılmıyor. Sabah 10 tane şef geldi. Resim çektiler burada. Arabalarına binip gittiler. Hiçbiri ne elimi sıktı, ne geçmiş olsun dedi. Hiçbir şekilde hiçbir işimi de halletmediler. Gördüğünüz üzere maddi zararım da hat safhada. Buranın yapılması kaç gün sürecek? Benim dükkanımı açmam kaç gün sürecek? Herhangi bir açıklamada yok hiçbir şekilde açıklama yok. Kaç gün süreceğini hiç bilmiyoruz" dedi.