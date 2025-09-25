Haberler Yaşam Haberleri Ankara'da korkunç görüntü: Beton mikserinin ezdiği adam öldü!
Giriş Tarihi: 25.9.2025 10:01 Son Güncelleme: 25.9.2025 10:20

Ankara'da yolun karşısına geçmek isterken beton mikserinin altında kalan şahıs hayatını kaybetti. Mikser sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı.

İHA Yaşam
Kaza, saat 15.00 sıralarında Etimesgut ilçesi 2473. Cadde'de meydana geldi. Alınan bilgilere göre, taksiden inen adama yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada beton mikseri çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyonun altında kalarak ezilen adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Cenaze olay yerinde yapılan çalışmaların ardından Adli Tıp Kurumuna götürülürken, mikser sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı...

