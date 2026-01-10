Ankara’da korkunç kaza! Otomobil TIR’a çarptı, sürücü hayatını kaybetti

Kaza, Ankara Çevre Yolu Etlik mevkisinde meydana geldi. O.K. yönetimindeki 06 EYP 871 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil, TIR'ın dorsesinin altına girerek alev aldı, O.K olay yerinde yaşamını yitirdi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, sağlık ekipleri sürücü O.K.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından O.K.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.