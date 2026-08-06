Ankara’da korkunç olay! Komşusuna kurşun yağdırarak vahşice katletti

TALİHSİZ ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet T., yanında bulunan tabancayla apartmanın girişinde Koç'a ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ayhan Koç'un hayatını kaybettiği belirlendi.