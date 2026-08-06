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Giriş Tarihi: 6.08.2026 13:54

Ankara’da korkunç olay! Komşusuna kurşun yağdırarak vahşice katletti

Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana gelen olay yürekleri burktu. Apartman yönetici yardımcısı Ayhan Koç, komşusu Mehmet T. tarafından kurşun yağdırılarak vahşice katledildi. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Ankara’da korkunç olay! Komşusuna kurşun yağdırarak vahşice katletti
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Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Öveçler semti Şehit Cevdet Özdemir Mahallesi 1346'ncı Sokak'ta meydana geldi. Apartman yönetici yardımcılığı yapan Ayhan Koç ile aynı binada yaşayan Mehmet T. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

TALİHSİZ ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet T., yanında bulunan tabancayla apartmanın girişinde Koç'a ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ayhan Koç'un hayatını kaybettiği belirlendi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Cumhuriyet savcısı eşliğinde olay yerinde inceleme yapılırken, Koç'un yakınları gözyaşlarına boğuldu. İncelemenin tamamlanması ardından Koç'un cesedi, Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Şüpheli Mehmet T. ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ANKARA #ÇANKAYA

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Ankara’da korkunç olay! Komşusuna kurşun yağdırarak vahşice katletti
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