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Giriş Tarihi: 28.06.2026 23:33

Ankara’da korkutan olay! Genç kadına araçta kabusu yaşattı! Önce gasp etti, sonra öpüp kaçtı

Ankara’nın Sincan ilçesinde 29 yaşındaki genç kadın, aracına zorla binen bir kişi tarafından bıçakla tehdit edildi. Şüphelinin kadının parasını ve kolyesini aldığı belirtilirken, şüpheli gasp sonrası genç kadını yanağından öperek olay yerinden kaçtı. Aynı gün polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan kişi hakkında “yağma” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından soruşturma başlatıldı.

Nazrin MALİKOVA Nazrin MALİKOVA
Ankara’da korkutan olay! Genç kadına araçta kabusu yaşattı! Önce gasp etti, sonra öpüp kaçtı
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Olay, 28 Haziran günü saat 06.00 sıralarında Sincan Yenikent'te yaşandı. 28 yaşındaki Şefika Özcan'ın beyanına göre, otomobilinde iş arkadaşını beklediği sırada tanımadığı bir kişi zorla aracına binerek, "Üzerimde bıçak var" şeklinde tehditte bulundu. Şüpheli, genç kadını talimatları doğrultusunda Ankapark otoparkına gitmeye zorladı. Burada Özcan'ın üzerinde bulunan yaklaşık 30-40 lira ile kolyesini alan şüpheli, daha sonra genç kadını yanağından öperek olay yerinden kaçtı.

AYNI GÜN YAKALANDI

Olayın ardından Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında, şüphelinin 32 yaşındaki Mert Çete olduğu tespit edildi. Çete, 28 Haziran tarihinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

5 SUÇ KAYDI VAR

Yapılan incelemede Mert Çete'nin; 1 tehdit, 1 ısrarlı takip ve 2 kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu başta olmak üzere toplam 5 ayrı suç kaydının bulunduğu belirlendi.

ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltındaki şüphelinin 29 Haziran 2026 tarihinde mevcutlu olarak Başsavcılığa sevk edileceğini açıkladı. Başsavcılık tarafından şüpheli hakkında "yağma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından başlatılan soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#ANKARA

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Ankara’da korkutan olay! Genç kadına araçta kabusu yaşattı! Önce gasp etti, sonra öpüp kaçtı
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