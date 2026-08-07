Ankara’da korsan otopark operasyonu: 10 şüpheliye ev hapsi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Müracaat ve Nöbet Bürosu koordinesinde, yasa dışı otoparkçılık yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik başlatılan soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma ve teknik takibin ardından, kentin çeşitli cadde ve sokakları ile bazı işletmelerin önünde faaliyet gösteren değnekçi, korsan otoparkçı ve vale olarak hizmet veren kişilere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, yasa dışı şekilde araç sahiplerinden park ücreti aldığı belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı.

EV HAPSİ KARARI VERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece ev hapsi adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında kamuya açık alanlarda "park parası" adı altında ücret talep edilmesinin yasal olmadığını hatırlatarak vatandaşları bu tür kişilere ödeme yapmamaları ve karşılaştıkları durumları güvenlik güçlerine bildirmeleri konusunda uyardı.