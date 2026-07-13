Ankara’da kültür ve sanat şöleni başlıyor

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Keçiören Şubesi ile Kubbe Kültür ve Medeniyet Derneği tarafından düzenlenen "Hoş Sadâ Kültür Sanat Buluşmaları", 24 Temmuz'da Büyük Ankara Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Yaz Dönemi Çocuk ve Aile Şenliği kapsamında düzenlenen organizasyon, gün boyu sürecek etkinlikleriyle her yaştan ziyaretçiye hitap edecek.

GÜN BOYU ZENGİN ETKİNLİK PROGRAMI

Saat 11.00'de başlayıp 23.00'e kadar devam edecek organizasyonda, geleneksel sanatlar, çocuk atölyeleri, bilim etkinlikleri, gösteriler ve ata sporları bir arada sunulacak. "Baki kalan bu kubbede hoş bir sadâ imiş" anlayışıyla hazırlanan programla kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması ve ailelerin birlikte nitelikli zaman geçirmesi hedefleniyor.

Etkinlik kapsamında;

* Ebru, hat, tezhip, çini ve ahşap oymacılığı atölyeleri,

* Okçuluk, matrak ve mas güreşi gibi geleneksel spor etkinlikleri,

* Hacivat-Karagöz, meddah, orta oyunu, kukla gösterileri ile Masalcı Anne ve Nasreddin Hoca anlatıları,

* Sinolab Deney Atölyesi, Minik Mühendisler, Dahiler Dünyası, Bubble World, survivor parkuru ve çocuk oyun alanları,

* Pasta workshopu, örgü, botanik ve sıfır atık atölyeleri ziyaretçilerle buluşacak.

GÜN KONSERLERLE SONA ERECEK

Festival alanındaki tüm atölye ve etkinlikler ziyaretçilere ücretsiz olarak sunulacak. Programın finalinde ise saat 19.00'da başlayacak konserde Türk Halk Müziği sanatçıları Fadıl Aydın ve Celal Karatüre sahne alacak. Konserlere katılım biletli olarak gerçekleştirilecek.

TÜGVA Keçiören Şubesi ve Kubbe Kültür ve Medeniyet Derneği, bu organizasyonla Ankara'nın yaz dönemindeki önemli kültür ve sanat etkinliklerinden birine ev sahipliği yapmayı hedefliyor.

Basın mensuplarını, kültür ve sanatın buluşacağı bu özel etkinlikte aramızda görmekten memnuniyet duyarız.

Etkinlik Bilgileri

Tarih: 24 Temmuz

Saat: 11.00 – 23.00

Yer: Büyük Ankara Kongre Merkezi

Katılım: Festival alanındaki tüm etkinlikler ücretsizdir. Konserlere katılım biletlidir.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör