Ankara'da özel bir lisede çekilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Lise öğrencisi elinde kitabı ile ders anlatan beyaz önlüklü öğretmeninin yanına geldi. Erkek öğrenci bir anda dans etmeye başlarken diğer öğrencilerden biri ise o anları kayıt altına aldı.

ÖĞRETMENİN YÜZÜNÜ AVUÇLADI

Kitaba konsantre olan öğretmenin önüne geçen öğrenci garip dans figürleri ile iki elini öğretmenin yüzünü avuçlarının arasına aldı. Neye uğradığını şaşıran öğretmen geri çekilerek öğrenciyi uyardı. Bu anlara tanık olan diğer öğrenciler ise hiçbir şey olmamış gibi derse devam etti.

Ankara’da lise öğrencisinin öğretmene yaptığı saygısızlığa soruşturma | Video

ÖĞRENCİ BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Tiktok ve sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler sonrası öğrenciye büyük tepki gösterildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Konu ile ilgili açıklama yapan Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencinin davranışlarının kabul edilemez olduğunu belirterek konu ile ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.