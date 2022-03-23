Haberler Yaşam Haberleri Ankara’da lise öğrencisinin öğretmene yaptığı saygısızlığa soruşturma
Giriş Tarihi: 23.3.2022 22:37 Son Güncelleme: 23.3.2022 22:47

Ankara’da lise öğrencisinin öğretmene yaptığı saygısızlığa soruşturma

Ankara’da lise öğrencisinin öğretmene yaptığı saygısızlığa soruşturma

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce sosyal medyaya yansıyarak gündeme gelen görüntüyle özel okulda öğrencinin, öğretmenine karşı kabul edilmez davranışlarda bulunduğu belirtilip, soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Ankara'da özel bir lisede çekilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Lise öğrencisi elinde kitabı ile ders anlatan beyaz önlüklü öğretmeninin yanına geldi. Erkek öğrenci bir anda dans etmeye başlarken diğer öğrencilerden biri ise o anları kayıt altına aldı.

ÖĞRETMENİN YÜZÜNÜ AVUÇLADI

Kitaba konsantre olan öğretmenin önüne geçen öğrenci garip dans figürleri ile iki elini öğretmenin yüzünü avuçlarının arasına aldı. Neye uğradığını şaşıran öğretmen geri çekilerek öğrenciyi uyardı. Bu anlara tanık olan diğer öğrenciler ise hiçbir şey olmamış gibi derse devam etti.

Ankara’da lise öğrencisinin öğretmene yaptığı saygısızlığa soruşturma | Video

ÖĞRENCİ BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Tiktok ve sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler sonrası öğrenciye büyük tepki gösterildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Konu ile ilgili açıklama yapan Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencinin davranışlarının kabul edilemez olduğunu belirterek konu ile ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den 'Temmuz'da asgari ücrete zam olacak mı?' sorusuna yanıt!
Iğdır'da ‘Mavi dil’ hastalığı görüldü! Mahalle ve köyler karantinaya alındı
Son dakika | Putin "1 hafta süre verdim" diyerek duyurdu! Dost olmayan ülkelere...
Son dakika | Bir yandan talan bir yandan şov yapıyor! CHP’li başkan zeytinlikleri katletti
Son dakika | Lavrov'dan dikkat çeken Rusya Ukrayna savaşı çıkışı: NATO ile direkt çatışma...
Son dakika haberi... NATO'dan Rusya'ya Nükleer rest! Savaşın doğası tamamen değişir
Son dakika! Tarım ve Orman Bakanlığı: Kırmızı et düzenlemesi piyasayı etkilememektedir
SON DAKİKA: Meteoroloji Genel Müdürlüğü duyurdu! İstanbul'da turuncu uyarı
Memur Sen Genel Başkanı Ali Yaçın'dan 3600 ek gösterge açıklaması: 30 bin TL artış olacak
Son dakika haberi | Bakan Fahrettin Koca'dan 'sağlıkta şiddet' açıklaması: Yeni yasal düzenlemelere vurgu yaptı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara’da lise öğrencisinin öğretmene yaptığı saygısızlığa soruşturma
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA