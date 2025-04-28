Ankara’da Martı Tag uygulamasından çağırdıkları sürücüyü darbeden taksiciler hakim karşısına çıktı

Ankara 36. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Abdurrahman Akbaş, Murat Akbaş, Umut Can Kurtoğlu ve Ömer Berkan Altunbaş ile taraf avukatları katıldı. Sanık Umut Can Kurtoğlu, olay esnasında Sakarya Caddesi'nde aracının başında müşteri beklediğini olaya hiçbir dahli olmadığını ve müşteri beklerken seslerin olduğu tarafa doğru gittiğini ifade etti. Kurtoğlu, "Merak ettiğim için olayın olduğu tarafa gittim. Bir vatandaşın düştüğünü gördüm. Görgü şahidi olarak karakola ifadeye gittim. Olay buraya kadar geldi." dedi.

İNDİRİMLİ YOLCULUK YAPMAK İÇİN ARAÇ ÇAĞIRMIŞLAR

Sanık Abdurrahman Akbaş da arkadaşıyla birlikte Sakarya Caddesi'nden Dikmen'e gitmek için uygulamadan araç çağırdıklarını ve amaçlarının indirimli yolculuk yapmak olduğunu savunarak "Araca bindik. Şoföre, taksicilerle 100 lira fark koyup milleti kandırıyorsun dedim. Aracın şoförü taksicilere hakaret etmeye başladı. Ben de konuşmalarımızı videoya aldım. Sonra tartışma çıktı. Murat inip hemen polise doğru koştu. Müşteki kapıyı kilitlediği için dışarı çıkamadım. Kapıyı kilitledi ben de arkaya geçtim. Görüntüleri korsan taksiciliği kanıtlamak adına çektim. Aracı uygun fiyata yolculuk yapabilmek için çağırdım. Ardından Alper dışarıya çıkıp polise yakalanmamak için koşmaya başladı." beyanında bulundu. Akbaş, müştekiye şiddet uygulamadıklarını, kendiliğinde yere düştüğünü, bu sebeple vücudundaki izlerin oluştuğunu ve arabanın şoförü Alper Özcan'ı darp ettikleri iddiasının da gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

"YERE DÜŞTÜ, KALDIRMAK İÇİN YARDIM ETTİK"

Sanık Murat Akdoğan, arkadaşının aracının arızalı olduğu için uygulamadan araç çağırdıklarını, sürücünün gidecekleri yere 700 lira ücret istediğini ve sürücüyü şikayet etmek istediklerini söyledi. Akdoğan, "Biz taksiyle gidince de aynı parayı veriyoruz dedik. Kızılay AVM'nin orada durdur arabayı polise şikayet edeceğim dedim. Arabayı durdurdu ardından trafik polisinin yanına gittim. Yaka kamerası açıktı polisin. Eğer yaka kamerasının kaydını isterseniz her şey kanıtlanacaktır." dedi. Akdoğan, trafik polisinin yanında tartışma yaşandığını, şoförün araçtan inerek koşmaya başladığını, müşteki Alper Özcan'ın yere düştüğünü, daha sonra arkadaşıyla yerden kaldırdıklarını ve yardımcı olduklarını söyledi. Sanık Ömer Berkan Altunbaş ise tesadüfen olay yerinde olduğunu müştekiye yönelik herhangi bir eylemi olmadığını iddia etti. Altunbaş, tahliye talebinde bulundu.

Sanık avukatları, müştekinin karakoldan kaçtığını, müvekkillerinin suçsuz olduğunu öne sürerek tahliye talebinde bulundu. Müşteki avukatı da müvekkilimin o gece emniyetten kaçmadığını, telefonu bozuk olduğundan dolayı , hasta annesi ve küçük kızının yanına gittiğini ifade etti.

İKİ SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıklar Umut Can Kurtoğlu ve Ömer Berkan Altunbaş'ın adli kontrol şartıyla tahliyelerine hükmederek, duruşmayı 8 Temmuz'a erteledi.