Ankara'da “NARKOGÜÇ” operasyonu! 10 bin adet ecstasy ele geçirildi: 2 şüpheli gözaltına alındı

Ankara'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden sürüyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince NARKOGÜÇ operasyonları kapsamında Mamak ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda büyük miktarda sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

NARKOGÜÇ OPERASYONUNDA 10 BİN HAP

Yürütülen çalışmalar sonucunda 10 bin adet ecstasy hap ele geçirilirken, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRÜYOR

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü operasyona ilişkin yapmış olduğu açıklamada Halkımızın huzur ve güvenliği için çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör