Haberler Yaşam Haberleri Ankara'da “NARKOGÜÇ” operasyonu! 10 bin adet ecstasy ele geçirildi: 2 şüpheli gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 1.07.2026 18:15

Ankara'da “NARKOGÜÇ” operasyonu! 10 bin adet ecstasy ele geçirildi: 2 şüpheli gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen NARKOGÜÇ operasyonları kapsamında Mamak’ta gerçekleştirilen operasyonda 10 bin adet ecstasy hap ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçundan adli işlem başlatıldı.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
Ankara’da NARKOGÜÇ operasyonu! 10 bin adet ecstasy ele geçirildi: 2 şüpheli gözaltına alındı
  • ABONE OL

Ankara'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden sürüyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince NARKOGÜÇ operasyonları kapsamında Mamak ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda büyük miktarda sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

NARKOGÜÇ OPERASYONUNDA 10 BİN HAP

Yürütülen çalışmalar sonucunda 10 bin adet ecstasy hap ele geçirilirken, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRÜYOR

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü operasyona ilişkin yapmış olduğu açıklamada Halkımızın huzur ve güvenliği için çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#ANKARA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara'da “NARKOGÜÇ” operasyonu! 10 bin adet ecstasy ele geçirildi: 2 şüpheli gözaltına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA