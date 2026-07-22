Haberler Yaşam Haberleri Ankara’da narkotik operasyonu! 4 şüpheliye gözaltı
Giriş Tarihi: 22.07.2026 16:05

Ankara’da narkotik operasyonu! 4 şüpheliye gözaltı

Ankara'da narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda, uyuşturucu üretiminde kullanılan nadir bulunan A.M. ham maddesi ele geçirildi. Çankaya'da gerçekleştirilen baskında, 334 kilogram bonzai ile 358 bin 100 uyuşturucu hap üretilebilecek miktarda ham maddeye ulaşıldı. Operasyonda ayrıca uyuşturucu üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Nazrin MALİKOVA Nazrin MALİKOVA
Ankara’da narkotik operasyonu! 4 şüpheliye gözaltı
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Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Çankaya ilçesinde uyuşturucu madde imalatına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 358 bin 100 adet uyuşturucu hap üretilebilecek 107 kilo 430 gram pregabalin ham maddesi ile 334 kilo bonzai üretilebilecek ve nadir bulunan 3 kilo 340 gram A.M. ham maddesi ele geçirildi.

ÇOK SAYIDA MALZEMEYE EL KONULDU

Aramalarda ayrıca, 30 bin 520 adet uyuşturucu hap, 29 bin 730 adet boş kapsül, 1 adet hap basım makinesi ve 7 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyon kapsamında 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

"MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA SÜRECEK"

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, gençlerin geleceğini korumak ve ailelerin huzurunu sağlamak amacıyla uyuşturucu imalatçılarından sokak satıcılarına kadar zehir tacirlerine yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

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Ankara’da narkotik operasyonu! 4 şüpheliye gözaltı
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