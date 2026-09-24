Ankara’da omuz atma kavgası büyüdü: 2’si ağır 4 yaralı

Bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda E.Ç. ile K.O.İ. ile isimleri öğrenilemeyen 2 kişi, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi ve Ankara'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.