Ankara’da organize suç örgütüne operasyon: 15 şüpheliden 12’si tutuklandı

Fiziki ve teknik takibin ardından düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Polis, örgüt liderinin Ankara'da bir evi örgütün buluşma noktası olarak kullandığını, silahları da burada sakladığını tespit etti. Adreslerde yapılan aramalarda mağdurlar adına düzenlenmiş 7 senet, 2 uzun namlulu tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi.