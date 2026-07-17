Haberler Yaşam Haberleri Ankara'da organize suç örgütüne operasyon: 15 şüpheliden 12'si tutuklandı
Giriş Tarihi: 17.07.2026 08:27

Ankara'da organize suç örgütüne operasyon: 15 şüpheliden 12'si tutuklandı

Ankara'da ‘Ağa’ lakaplı suç örgütü liderine yönelik operasyon düzenledi. Soruşturmada şüphelilerin silahla tehdit ettikleri kişilerin para ve gayrimenkullerini aldıkları belirlendi. Fiziki ve teknik takibin ardından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA Yaşam
Ankara’da organize suç örgütüne operasyon: 15 şüpheliden 12’si tutuklandı
  • ABONE OL

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 'Ağa' lakaplı suç örgütü liderine yönelik operasyon düzenledi. Soruşturmada, şüphelilerin silahla tehdit ettikleri kişilerin para ve gayrimenkullerini aldıkları belirlendi.

Fiziki ve teknik takibin ardından düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Polis, örgüt liderinin Ankara'da bir evi örgütün buluşma noktası olarak kullandığını, silahları da burada sakladığını tespit etti. Adreslerde yapılan aramalarda mağdurlar adına düzenlenmiş 7 senet, 2 uzun namlulu tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Şüphelilerin telefonlarında ise silahlı fotoğraflar, ateş ettikleri videolar ve tehdit mesajları bulundu. İşlemleri sonrası sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 12'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#ANKARA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara'da organize suç örgütüne operasyon: 15 şüpheliden 12'si tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA