Ankara’da orman yangınlarına karşı tedbirler sıkılaştırıldı

Valilik tarafından yayımlanan duyuruda, son dönemde meydana gelen yangınların büyük bölümünün insan kaynaklı ihmallerden kaynaklandığına dikkat çekilerek, özellikle kırsal alanlarda ateş kullanımına yönelik ek yasaklar getirildi. Daha önce 30 Eylül 2026'ya kadar geçerli olan ormanlık alanlara giriş yasağı ile mevcut önlemler, 15 Ekim 2026 tarihine kadar uzatıldı.

ATEŞ YAKILMASI TAMAMEN YASAKLANDI

Yeni düzenlemeye göre, il sınırları içerisindeki ormanlara bitişik tüm alanlarda; tarla, bağ, bahçe, ziraat arazileri ve açık alanlar dahil olmak üzere, her ne sebeple olursa olsun ateş yakılması ve yangına neden olabilecek faaliyetlerin yapılması yasaklandı.

DENETİMLER ARTIRILACAK

Yangın riski taşıyan kırsal bölgeler ve orman çevreleri, kolluk kuvvetleri, orman muhafaza ekipleri ve ilgili kurumlar tarafından aralıksız gözetim altında tutulacak. Muhtarlar da sorumluluk alanlarında ateş yakan kişileri takip ederek tespit edilen ihlalleri güvenlik güçlerine bildirecek.

KURUMLAR TAM TEŞEKKÜLLÜ SEFERBERLİKTE

Valilik, başta kolluk kuvvetleri olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarının yangın riskine karşı tam teyakkuz halinde görev yapacağını belirtti. Denetimlerin kesintisiz sürdürüleceği vurgulanırken, özel sektör ve sanayi kuruluşlarının da kendi sorumluluk alanlarında gerekli önlemleri alması istendi.

KURALLARA UYMAYANLARA YASAL İŞLEM

Alınan yasak ve tedbirlere aykırı davranan kişiler hakkında adli ve idari işlem başlatılacağı bildirildi. Ayrıca meydana gelebilecek zararlar ile kamu tarafından yapılan müdahale masraflarının sorumlulardan tahsil edileceği ifade edildi. Ankara Valiliği, vatandaşlardan orman yangınlarına karşı azami hassasiyet göstermelerini isteyerek, alınan tedbirlerin kamu güvenliği ve doğal yaşamın korunması amacıyla uygulandığını belirtti.

Haber Girişi Hande Erdem - Editör