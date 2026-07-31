Ankara’da oto hırsızlığı operasyonu! Çalıntı araçları parçalarken suçüstü yakalandılar

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte meydana gelen otomobil hırsızlığı olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı. Gece saatlerinde çalınan bir otomobilin izini süren ekipler, yaklaşık 35 farklı güvenlik kamerasını inceleyerek aracın Ankara'daki bir sanayi sitesinde bulunan iş yerine götürüldüğünü belirledi. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, çalıntı otomobili parçaladıkları tespit edilen 4 şüpheliyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. İş yerinde gerçekleştirilen aramalarda ise farklı tarihlerde çalındığı belirlenen 2 otomobil daha ele geçirildi.

4 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Yapılan incelemelerde, çalıntı araçların iş yerinde parçalanarak yedek parça haline getirildiği, sökülen parçaların ise satışa hazır şekilde muhafaza edildiği tespit edildi. Operasyonda ele geçirilen 3 çalıntı araç, sahiplerine teslim edilmek üzere polis ekiplerince muhafaza altına alınırken, çok sayıda araç parçası ile suç unsuru olduğu değerlendirilen malzemeye de el konuldu. Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör