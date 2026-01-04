Ankara’da otomobil minibüse çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Ankara'daki kaza, saat 01.00 sıralarında Ayaş Bulvarı'nda meydana geldi.

S.Ç idaresindeki 06 FT 6207 plakalı seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol ayrımındaki beton bariyere ardından da savrularak H.S kontrolündeki 06 EJT 417 plakalı minibüse çarptı.

Ankara'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı | Video

1 ÖLÜ, 2 YARALI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde otomobilde bulunan Y.S. isimli kadın hayatını kaybederken, sürücü S.Ç ile yanında bulunan S.K. yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazadan yara almadan kurtulan minibüs sürücüsü H.S. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazaya karışan araçlar, Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından çekici ile yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.