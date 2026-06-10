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Giriş Tarihi: 10.06.2026 10:19

Ankara'da parkta dehşet: Eski kız arkadaşını kıskanıp 16 yaşındaki çocuğu öldürdü! Şüpheli gözaltında

Ankara Etimesgut'ta 17 yaşındaki bir genç, parkta eski kız arkadaşının yanında gördüğü 16 yaşındaki K.A.'yı bıçaklayarak öldürdü. Sağlık ekiplerinin sedyede kalp masajı yaptığı K.A. kurtarılamazken, şüpheli ve babası polis ekiplerince gözaltına alındı.

DHA Yaşam
Ankara’da parkta dehşet: Eski kız arkadaşını kıskanıp 16 yaşındaki çocuğu öldürdü! Şüpheli gözaltında
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Olay, dün akşam saatlerinde Etimesgut ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki parkta meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen 17 yaşındaki kişi, eski kız arkadaşının yanında gördüğü K.A. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.A., vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Şüpheli kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SEDYE ÜZERİNDE KALP MASAJI

Sağlık ekipleri, ağır yaralı K.A.'ya sedye üzerinde kalp masajı yaptı. O anlar ise cep telefonu kamerası görüntülerine yansıdı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan K.A., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şüpheli, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin babasının da gözaltına alındığı belirtildi.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ANKARA

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Ankara'da parkta dehşet: Eski kız arkadaşını kıskanıp 16 yaşındaki çocuğu öldürdü! Şüpheli gözaltında
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