Ankara’da pazar alının da iğrenç görüntüler! Pazar dağıldıktan sonra ortaya çıkan manzara mide bulandırdı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki bir pazar alanı, tezgâhların toplanmasının ardından adeta çöp yığınına döndü. Ortaya çıkan kötü koku ve görüntü, belediye temizlik görevlilerini isyan ettirdi.

PAZAR ALANI ÇÖP YIĞININA DÖNDÜ

Yenimahalle'deki pazar yerinde, satışların bitmesinin ardından geriye kalan manzara görenleri rahatsız etti. Yere saçılan sebze, meyve ve ambalaj atıkları alanı çöp yığınına çevirirken, ağır koku çevre sakinlerinin de tepkisine yol açtı.

TEMİZLİK İŞÇİLERİNDEN BELEDİYEYE TEPKİ

Çöp yığınlarını temizlemek için sahaya inen belediye temizlik görevlileri, durumdan zabıta ekiplerini ve belediyeyi sorumlu tuttu. Temizlik işçileri, "Diğer belediyelerde görev yapan arkadaşlarımızın anlattıklarından biliyoruz ki, onların bölgelerindeki pazar yerlerinde durum çok farklı. Orada zabıtalar, pazar esnafını düzenli olarak uyarıyor; pazarcılar da tezgâhlarını toplarken çöplerini özenle bir torbaya doldurup öyle ayrılıyor. Bu sayede ne etrafa yayılan kötü bir koku oluyor ne de göze hoş gelmeyen bir manzara ortaya çıkıyor. Biz görevimizi yapmaktan, elimizi taşın altına koymaktan asla kaçmıyoruz; ancak burada asıl anlamadığımız, zabıtaların neden pazarcılara gerekli uyarıları yapmadığı ve belediyenin neden bu konuda etkili bir denetim gerçekleştirmediği. Biz de insanız, biz de bu şehrin emekçileriyiz. Belediyenin, alın terimizin ve emeğimizin arkasında durmasını, bize sahip çıkmasını bekliyoruz" diyerek isyan etti.

ZABITA DENETİMİ TALEBİ

Görevliler, pazar sonrası temizlik yükünü hafifletmek ve çevre kirliliğini önlemek için zabıta denetimlerinin artırılması gerektiğini vurguladı.