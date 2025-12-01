Haberler Yaşam Haberleri Ankara’da pitbull dehşetinde yeni gelişme! Meğer daha öncede çocukların canını hiçe saymış
Giriş Tarihi: 1.12.2025 18:48 Son Güncelleme: 1.12.2025 19:11

Ankara’da pitbull dehşetinde yeni gelişme! Meğer daha öncede çocukların canını hiçe saymış

Ankara Etimesgut’ta pitbull cinsi köpeğin 1,5 yaşındaki Efe Öztürk’ün yüzünü parçalayarak 5 yaşındaki ablası Doğa Öztürk’ü göğsünden yaralaması sonrası yeni detaylar ortaya çıktı. Köpeğin sahibi Tuğçe Özbek Erol’un daha önce de parktaki basketbol sahasında pitbull cinsi köpeği gezdirdiği, korkuya kapılan çocukların sahaya giremeyerek kadını ve köpeği izlediği anlar ortaya çıktı. Komşular tarafından yaşananlar saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
Ankara’da pitbull dehşetinde yeni gelişme! Meğer daha öncede çocukların canını hiçe saymış

Pazar alışverişinden dönen Öztürk ailesi, Ankara Etimesgut'ta korku dolu anlar yaşadı. Baba Adem Öztürk, arabayı park etmek için uzaklaşınca, 1,5 yaşındaki Efe ve 5 yaşındaki Doğa asansörle daireye çıkarken pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı.

Ankara'da 2 kardeşe saldıran pitbullun sahibi tutuklandı! Köpeği sitede gezdirirken görüntüleri ortaya çıktı

Anne Belkız Öztürk'ün çığlıkları üzerine komşular çocukları kurtardı. Küçük Efe'nin yüzü parçalanırken, ablası Doğa'nın göğsünden yaralandığı saldırının ardından çocuklar ambulansla hastaneye sevk edildi. Küçük Efe'nin tedavisi devam ederken, ablası taburcu edildi. Daha önce 12 kez şikayet konusu olan Tuğçe Özbek Erol, saldırının ardından yakalanarak tutuklandı.

AYNI KADIN YİNE KÖPEK DEHŞETİ

Yaşanan olayın ardından daha öncede Tuğçe Özbek Erol'un yine skandal bir olaya karıştığı belirlendi. Erol'un içerisinde çocuklarında bulunduğu parkın basketbol sahasında köpeğini gezdirdiği ortaya çıktı. Korku dolu gözlerle kadını ve köpeği izleyen çocukların basketbol sahasına giremediği görüldü. Yaşanalar mahalleliler tarafından saniye saniye kaydedildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara’da pitbull dehşetinde yeni gelişme! Meğer daha öncede çocukların canını hiçe saymış
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz