‘Reşo Ağa’ çetesine ağır darbe! 15 şüphelinin tamamı yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kamuoyunda kendisini "Reşo Ağa" olarak tanıtan suç örgütü lideri Özkan Aydemir ile birlikte hareket ettiği belirlenen toplam 15 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

GASPTAN YAĞMA SUÇUNA HER ŞEY VAR

Şüphelilerin, müştekileri silahla tehdit ederek paralarını ve gayrimenkullerini gasp ettikleri, bu yöntemle yağma suçunu işledikleri belirlendi.

15 ŞÜPHELİNİN TAMAMI YAKALANDI

Soruşturma kapsamında 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda gözaltı kararı bulunan 15 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör