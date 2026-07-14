Haberler Yaşam Haberleri ‘Reşo Ağa’ çetesine ağır darbe! 15 şüphelinin tamamı yakalandı
Giriş Tarihi: 14.07.2026 09:23 Son Güncelleme: 14.07.2026 09:45

‘Reşo Ağa’ çetesine ağır darbe! 15 şüphelinin tamamı yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturmada, kendisini "Reşo Ağa" olarak tanıtan Özkan Aydemir'in liderliğini yaptığı suç örgütüne ağır darbe indirildi. Operasyon kapsamında silahla tehdit yoluyla yağma suçunu işledikleri belirlenen 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İşte detaylar…

Nazrin MALİKOVA Nazrin MALİKOVA
‘Reşo Ağa’ çetesine ağır darbe! 15 şüphelinin tamamı yakalandı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kamuoyunda kendisini "Reşo Ağa" olarak tanıtan suç örgütü lideri Özkan Aydemir ile birlikte hareket ettiği belirlenen toplam 15 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

GASPTAN YAĞMA SUÇUNA HER ŞEY VAR

Şüphelilerin, müştekileri silahla tehdit ederek paralarını ve gayrimenkullerini gasp ettikleri, bu yöntemle yağma suçunu işledikleri belirlendi.

15 ŞÜPHELİNİN TAMAMI YAKALANDI

Soruşturma kapsamında 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda gözaltı kararı bulunan 15 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ANKARA

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‘Reşo Ağa’ çetesine ağır darbe! 15 şüphelinin tamamı yakalandı
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