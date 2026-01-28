Ankara’da sahiplendiği köpekleri öldüren cani doktor hakkında istinaf karar verdi: Dava yeniden görülecek

Ankara'da sahiplenme bahanesiyle eve aldığı köpeklere cinsel istismarda bulunup parçalayarak öldürdüğü suçlamasıyla Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanan Doktor Muhammet Mustafa Duman, 'Köpekleri öldürme' suçundan 5 yıl 2 ay, 'Hayvanlara cinsel istismar' suçundan ise 4 yıl 7 ay olmak üzere toplam 9 yıl 9 ay hapis cezası ve 20 bin 550 TL adli para cezasına çarptırıldı. Sanık Duman ayrıca, 'Müstehcenlik' suçundan 1 yıl 15 gün hapis ve 750 TL adli para cezası alırken, bu cezalarda hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

YENİDEN YARGILANACAK

Tarafların itirazı üzerine dosya istinafa taşındı Dosyayı inceleyen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 17. Ceza Dairesi, sanık Muhammet Mustafa Duman hakkında 'Müstehcenlik', 'Ev hayvanlarını öldürme' ve 'Ev hayvanlarına cinsel saldırı' suçlarından yürütülen dosyaya ilişkin istinaf incelemesini tamamladı. Daire, dosyada tespit edilen ve kanuna aykırı olduğu değerlendirilen eksikliklerin yeniden yapılacak yargılama ile giderilebileceğini belirterek, yerel mahkeme hükmünü kaldırdı ve davanın yeniden görülmesine hükmetti.

DURUŞMA KAPALI GÖRÜLECEK

Dosya kapsamı gözetilerek, genel ahlak ile kamu güvenliğinin korunması gerekçesiyle duruşmaların kapalı yapılmasına karar verildi. Mevcut delil durumu ve isnat edilen suçların niteliği dikkate alınarak adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı değerlendirilirken, sanık Duman'ın tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı. Duruşmanın 30 Ocak'ta yapılacağı belirtildi.