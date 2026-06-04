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Giriş Tarihi: 4.06.2026 12:10

Ankara'da sahte diş doktoruna operasyon: Şüpheli şahıs gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yetkisi olmadığı halde kanuna aykırı şekilde diş tedavisi yaparak haksız kazanç elde ettiği belirlenen adrese baskın yapıldı. Adreste çok sayıda tıbbi ekipman ele geçirilirken şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İHA
Ankara’da sahte diş doktoruna operasyon: Şüpheli şahıs gözaltına alındı
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Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kahramankazan İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, yetkisi olmadığı halde kanun dışı olmasına rağmen diş çekimi ve bakımı yaptığı belirlenen şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın adreslerinde yapılan aramalarda bulunan tıbbi ilaç ve ekipmanlara ise el konuldu. Ele geçirilen malzemelerin 3 milyon lira değerde olduğu belirtildi. Google Haberler'de tüm geliþmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ý takip edin.
Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ANKARA

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Ankara'da sahte diş doktoruna operasyon: Şüpheli şahıs gözaltına alındı
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