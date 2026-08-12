Ankara’da sahte para operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı

Edinilen bilgilere göre Ankara İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce parada sahtecilik suçuna yönelik yapılan istihbari çalışmalar yapıldı.

OPERASYON SONUCUNDA SAHTE DOLAR ELE GEÇİRİLDİ

11 Ağustos tarihinde saat 07.00 sıralarında KOM Şube Müdürlüğü ve Mamak İlçe Jandarma Komutanlığınca Mamak ilçesi Diriliş Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda 800 adet sahte 100 Amerikan Doları ve bir adet sahte 50 Amerikan Doları ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınarak haklarında adli işlemlere başlandı.

Ankara'da sahte para operasyonu: 2 gözaltı | Video

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör