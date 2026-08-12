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Giriş Tarihi: 12.08.2026 09:01

Ankara’da sahte para operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı

Ankara’nın Mamak ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen sahte para operasyonunda 80 bin 50 sahte Amerikan Doları ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

İHA
Ankara’da sahte para operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı
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Edinilen bilgilere göre Ankara İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce parada sahtecilik suçuna yönelik yapılan istihbari çalışmalar yapıldı.

OPERASYON SONUCUNDA SAHTE DOLAR ELE GEÇİRİLDİ

11 Ağustos tarihinde saat 07.00 sıralarında KOM Şube Müdürlüğü ve Mamak İlçe Jandarma Komutanlığınca Mamak ilçesi Diriliş Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda 800 adet sahte 100 Amerikan Doları ve bir adet sahte 50 Amerikan Doları ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınarak haklarında adli işlemlere başlandı.

Ankara'da sahte para operasyonu: 2 gözaltı | Video

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ANKARA

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Ankara’da sahte para operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı
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