Ankara’da sahte ve karşılıksız çekle 20 milyonluk vurgun! 12 şüpheli tutuklandı

Giriş Tarihi: 18.01.2026 14:14

Ankara’da sahte ve karşılıksız çek kullanarak kurdukları şirketler üzerinden piyasa güvenini istismar eden bir dolandırıcılık ağı deşifre edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, üçüncü kişiler adına kurulan şirketlerin kredi ve Findeks puanlarının bilinçli şekilde yükseltildiği, bu şirketler aracılığıyla piyasaya karşılıksız çek sürülerek 9 kişinin toplam 20 milyon lira dolandırıldığı belirlendi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheliden 12’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sahte ve karşılıksız çekle dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen bir şebekeye yönelik geniş çaplı bir çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin sistematik bir yöntemle hareket ederek piyasa güvenini manipüle ettikleri ortaya çıktı.

ŞİRKETLER ÜZERİNDEN GÜVEN İNŞASI

Soruşturmada, şüphelilerin üçüncü kişiler adına çok sayıda şirket kurduğu, bu şirketlere milyonlarca lira para transferi yaparak kredi ve Findeks puanlarını kısa sürede yükselttikleri belirlendi. Yüksek kredi notuna sahip bu şirketlerin güvenilir bir ticari yapı izlenimi verdiği, bu sayede piyasaya karşılıksız çeklerin sürüldüğü tespit edildi.

9 MAĞDUR, 20 MİLYON LİRALIK ZARAR

Mağdurların, şirketlerin yüksek kredi puanları nedeniyle çeklerin vadesinde ödeneceğine güvendikleri, ancak vade tarihinde bankaya gittiklerinde çeklerin karşılıksız çıktığını öğrendikleri bildirildi. Bu yöntemle 9 kişinin toplam 20 milyon lira dolandırıldığı soruşturma dosyasına yansıdı.

12 ŞİRKET TESPİT EDİLDİ, 12 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, dolandırıcılıkta kullanılan 12 şirket tespit edildi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.

