Ankara’da sera dehşeti: Eşini öldürüp kaçtı Akıl sağlığı iddiası dikkat çekti

Olay, dün sabah Ankara'nın Akyurt ilçesi Kızık Mahallesi'nde bulunan bir serada meydana geldi. İddialara göre piknik yapmak için bölgeye giden çift Davut S. ile eşi Zahide S. (46) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, korkunç bir cinayetle sonuçlandı.

EŞİNİ BIÇAKLA ÖLDÜRÜP KAÇTI

Tartışmanın alevlenmesi üzerine Davut S., yanında bulunan bıçakla eşi Zahide S.'ye saldırdı. Ağır yaralanan kadın olay yerinde hayatını kaybederken, zanlı olay yerinden kaçtı. Zahide S.'den bir süre haber alamayan yakınları, seraya gittiklerinde genç kadının cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, katil zanlısının yakalanması için çalışma başlattı.

CENAZE AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürülen Zahide S.'nin cenazesi, işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Talihsiz kadın, memleketi Akyurt'un Kozayağı köyünde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Öte yandan çiftin iki kız çocuklarının olduğu öğrenildi.

RUH SAĞLIĞININ YERİNDE OLMADIĞI İDDİA EDİLDİ

Olayın ardından firar eden zanlı Davut S. hakkında dikkat çeken iddialar ortaya çıktı. Zanlının ruh sağlığının yerinde olmadığı, eşini daha önce defalarca darp ettiği ve bu nedenle hakkında uzaklaştırma kararı alındığı ileri sürüldü. Polis ekiplerinin zanlıyı yakalamaya yönelik çalışmaları devam ediyor.