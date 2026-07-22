Ankara’da sevgili dehşeti! Önce dükkanını ardından arabasını kundakladı: Pompalı tüfeği boğazına dayayıp…





"POMPALI TÜFEĞİ BOĞAZINA DAYAMIŞ"



Olay yerinde seyyar satıcılık yapan Arif Çoraklı, "Ben görmedim ama sabah 5 buçukta aracın sahibinin kendisinin yaktığını söylüyorlar. Bu binada oturuyormuş. Pompalı tüfek de varmış. Onu kendi boğazına dayamış ama zarar vermemiş. Aracı yakmış, arabayı adam yakmış diyorlar ama araba kadının mı adamın mı orasını bilmiyorum" dedi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör