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Giriş Tarihi: 18.08.2026 20:29 Son Güncelleme: 18.08.2026 20:37

Ankara’da seyir halindeki biçerdöver yandı

Ankara’nın Çubuk ilçesinde seyir halindeki bir biçerdöverde çıkan yangın söndürüldü.

İHA
Ankara’da seyir halindeki biçerdöver yandı
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Yangın, Çubuk ilçesi Tahtayazı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tahtayazı Mahallesi yolunda seyir halinde bulunan bir biçerdöver, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine itfaiye, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Ankara'da seyir halindeki biçerdöver yandı

İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından yapılan müdahale sonucunda yangın, çevreye sıçramadan ve büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Olay yalnızca maddi hasar ile atlatılırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

#ANKARA #ÇUBUK

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Ankara’da seyir halindeki biçerdöver yandı
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