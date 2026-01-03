Haberler Yaşam Haberleri Ankara’da seyir halindeki kamyona silahlı saldırı
Giriş Tarihi: 3.01.2026 10:21

Ankara’da seyir halindeki kamyona silahlı saldırı

Ankara’da seyir halindeki bir kamyona pompalı tüfekle ateş açan 4 şüpheli, polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede yakalandı. Olayın taraflar arasındaki ticari anlaşmazlıktan kaynaklandığı öğrenildi.

SENA UYANER
Ankara Yenimahalle Anadolu Bulvarı üzerinde seyir halinde bulunan bir kamyona, yine seyir halindeki başka bir araçtan pompalı tüfekle ateş açıldı. Silahlı saldırının ardından kaçan S.Ö, S.A, G.A ve D.A.A Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu yakalandı.

KGYS GÖRÜNTÜLERİNDEN TAKİP EDİLDİLER

Olay sonrası kaçan araç, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından takip edildi. Yapılan takip ve kovalamaca sonucunda saldırıyı gerçekleştiren S.Ö., S.A., G.A. ve D.A.A. isimli şüpheliler, olayda kullandıkları pompalı tüfekle birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

TİCARİ ANLAŞMAZLIK NEDENİYLE SALDIRI

Yapılan ilk incelemelerde silahlı saldırının, taraflar arasında bulunan ticari anlaşmazlıktan kaynaklandığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

