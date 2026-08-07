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Giriş Tarihi: 7.08.2026 21:05 Son Güncelleme: 7.08.2026 21:10

Ankara'da seyir halindeki otomobil alev aldı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde seyir halindeyken alev alan araçta, çıkan yangın söndürüldü.

İHA
Ankara’da seyir halindeki otomobil alev aldı
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Olay, Ankara'nın Keçiören ilçesi Bağlum Bulvarı'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü, seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı.

Ankara'da seyir halindeki otomobil alev aldı

Yangına farkeden şoför aracı emniyet şeridine çekerek, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından, araçta çıkan yangın söndürüldü. Yangın yalnızca maddi hasar ile atlatılırken, araç kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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Ankara'da seyir halindeki otomobil alev aldı
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