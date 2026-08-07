Olay, Ankara'nın Keçiören ilçesi Bağlum Bulvarı'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü, seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı.

Ankara'da seyir halindeki otomobil alev aldı

Yangına farkeden şoför aracı emniyet şeridine çekerek, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından, araçta çıkan yangın söndürüldü. Yangın yalnızca maddi hasar ile atlatılırken, araç kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.