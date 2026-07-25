Haberler Yaşam Haberleri Ankara'da şiddetli sağanak hayatı felç etti: Yol çöktü araç çukura düştü!
Giriş Tarihi: 25.07.2026 09:43 Son Güncelleme: 25.07.2026 10:16

Ankara'da şiddetli sağanak hayatı felç etti: Yol çöktü araç çukura düştü!

Ankara'da sabah saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak, başkentte günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Mamak'ta yol çökerken bir hafif ticari araç çukura düştü, çok sayıda iş yerini su bastı, cadde ve sokaklar göle döndü.

İHA Yaşam
Ankara’da şiddetli sağanak hayatı felç etti: Yol çöktü araç çukura düştü!
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Ankara'da sabah saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak yağış, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Mamak başta olmak üzere birçok ilçede yollar göle dönerken, su baskınları, yol çökmesi ve trafikte aksamalar yaşandı.

YOL ÇÖKTÜ ARAÇ ÇUKURA GÖMÜLDÜ

Sağanağın en fazla etkili olduğu ilçelerden Mamak'ta Mutlu Mahallesi'nde bulunan Selçuklu İlkokulu'nun çevre duvarı çöktü. Aynı mahallede İmam Alim Sultan Caddesi'nde ise yolun çökmesi sonucu bir hafif ticari araç oluşan çukura düştü.

OLAYDA CAN KAYBI YA DA YARALANMA OLMADI

Kent genelinde birçok cadde ve sokak su altında kalırken, köprü altları da yağmur sularıyla doldu. Trafikte uzun araç kuyrukları oluşurken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Rögarların taşması nedeniyle bazı yollarda su seviyesi yükseldi, yağmur suları çöp konteynerlerini sürükledi.


Yenikent Sanayi Sitesi'nde çok sayıda iş yerini su bastı. İş yerlerinde su baskınları nedeniyle maddi hasar meydana gelirken, sanayi sitesindeki bazı alanlar tamamen su altında kaldı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ANKARA #MAMAK

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Ankara'da şiddetli sağanak hayatı felç etti: Yol çöktü araç çukura düştü!
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