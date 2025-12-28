Ankara’da silah ve uyuşturucu çetesine operasyon: 16 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından silah ticareti ve uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik soruşturma başlatıldı. Ekipler, örgüt üyelerini teknik ve fiziki takibe alarak uzun süreli çalışma yürüttü.

ÖZEL HAREKAT DESTEKLİ OPERASYON

Yapılan takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel Harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, silahla yaralama ve tehdit suçlarına karıştığı tespit edilen, çok sayıda suç kaydı bulunan ve uzun süredir aranan örgüt lideri A.A. ile birlikte toplam 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

SİLAH VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah ile uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen suç unsurlarına el konulurken, olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEDE

Gözaltına alınan 16 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında yeni gözaltıların olabileceği öğrenildi.