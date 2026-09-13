Ankara’da silahlı hesaplaşmaya operasyon: 3 tabanca ve 2 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Ankara'nın Keçiören ilçesinde pazar yerinde iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Olayın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Nöbet Bürosu tarafından 10 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah kullanan, araçlara isabet ettiren ve genel güvenliği kasten tehlikeye sokan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

PAZAR YERİNE ÖNCE KEŞFE GELDİLER

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, bir grubun araçla olay yerine geldiği, silahla ateş ettikten sonra bölgeden kaçtığı, diğer grubun ise başka bir araçla bu kişileri takip ettiği belirlendi. Olay öncesinde pazar yerine keşif amacıyla geldiği değerlendirilen BMW marka araç da ekipler tarafından tespit edilerek yakalandı ve otoparka çekildi.

3 TABANCA, 2 BİN HAP ELE GEÇİRİLDİ

Soruşturma kapsamında araçta bulunan şüphelilerin kimliklerini belirleyen ekipler, 4 şüphelinin saklandığı adrese operasyon düzenledi. Özel harekât ekiplerinin de katıldığı operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, 3 ayrı ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ankara Keçiören Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın diğer tarafındaki şüphelileri de tek tek deşifre etti. Düzenlenen operasyonlarda şüpheliler gözaltına alınırken, yaklaşık 2 bin sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

2 ŞÜPHELİ YILLARDIR ARANIYORMUŞ

Gözaltına alınan şüphelilerin yapılan sorgulamalarında, birinin 10 yıl, diğerinin ise 4 yıldır arandığı belirlendi.

8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden H.Y., B.A., E.G., S.S., A.E., F.G., E.Ş. ve M.T. olmak üzere 8'i; silah ticareti, uyuşturucu ticareti ve öldürmeye teşebbüs suçlarından tutuklandı.

KOVANLAR BALİSTİK İNCELEMEYE GÖNDERİLDİ

Olay yerinde bulunan kovanlar ile ele geçirilen silahlar, olayda kullanılıp kullanılmadıklarının belirlenmesi amacıyla kriminal incelemeye gönderildi. Silah ve kovanlar üzerinde Balistik inceleme yapılacağı öğrenildi.