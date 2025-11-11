Haberler Yaşam Haberleri Ankara’da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı!
Giriş Tarihi: 11.11.2025 20:36

Ankara’da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı!

Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen olayda, üç kişi arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen olayda, O.Ü., isimli şahıs tabanca ile Davut Çaçan ve Y.Z.’yi vurup olay yerinden kaçarken, Çaçan olay yerinde hayatını kaybetti. Öte yandan, diğer yaralının hayati tehlikesi devam ederken kaçan saldırgan kıskıvrak yakalandı!

İHA Yaşam
Ankara’da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı!

Olay, Sincan Fatih Mahallesinde bir iş yerinde meydana geldi. İddialara göre, bir iş yerinde Davut Çaçan, Y.Z. ve O.Ü. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile O.Ü. isimli şahıs tabanca ile Davut Çaçan ve Y.Z.'yi vurup olay yerinden kaçtı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Davut Çaçan isimli şahıs olay yerinde hayatını kaybederken, yaralı Y.Z. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Sincan Araştırma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olay yerinden kaçan şüpheli O.Ü. polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara’da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz