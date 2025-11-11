Ankara’da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı!

Olay, Sincan Fatih Mahallesinde bir iş yerinde meydana geldi. İddialara göre, bir iş yerinde Davut Çaçan, Y.Z. ve O.Ü. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile O.Ü. isimli şahıs tabanca ile Davut Çaçan ve Y.Z.'yi vurup olay yerinden kaçtı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.