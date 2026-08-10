Ankara’da soğan yüklü TIR takibe alındı! Gerçek depoda ortaya çıktı!

Olay, Haymana'nın Katrancı Mahallesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri, İran plakalı 94 AB 414 plakalı TIR'ın dorsesinde bulunan soğan yükünün içerisinde uyuşturucu taşındığı yönünde ihbar aldı. İhbarın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara ve Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince TIR'a yönelik teknik ve fiziki takip başlatıldı.

SOĞANLARIN ARASINDAN 150 KİLO METAMFETAMİN ÇIKTI

Takip sonucunda aracın uyuşturucu maddeyi indireceği depoya ulaşmasının ardından operasyon düzenlendi. TIR'da yapılan aramalarda, soğanların arasına gizlenmiş yaklaşık 150 kilogram metamfetamin bulundu.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında TIR sürücüsü F.Y. ile uyuşturucu maddenin depoya temin edilmesiyle bağlantılı olduğu değerlendirilen bir kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili soruşturmanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde devam ettiği bildirildi.